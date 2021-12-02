Лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за омикрон-штамма

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Лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за риска появления в России штамма коронавируса «омикрон».
Лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за омикрон-штамма
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Я знаю, сегодня многие лаборатории и лаборатории институтов Роспотребнадзора работают круглосуточно для того, чтобы как можно скорее понять, есть или нет («омикрон» в России. — RT) и увидеть то, чего мы сегодня ещё не видим», — приводит ТАСС слова Поповой в интервью радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что попросила российские научно-исследовательские организации максимально ускорить исследование имеющегося материала по штамму.

Ранее Анна Попова заявила, что иммунитет от вакцинации или болезни COVID-19 снижает риски от нового штамма коронавируса «омикрон».

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