Лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за омикрон-штамма

Лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за риска появления в России штамма коронавируса «омикрон».

«Я знаю, сегодня многие лаборатории и лаборатории институтов Роспотребнадзора работают круглосуточно для того, чтобы как можно скорее понять, есть или нет («омикрон» в России. — RT) и увидеть то, чего мы сегодня ещё не видим», — приводит ТАСС слова Поповой в интервью радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что попросила российские научно-исследовательские организации максимально ускорить исследование имеющегося материала по штамму.

Ранее Анна Попова заявила, что иммунитет от вакцинации или болезни COVID-19 снижает риски от нового штамма коронавируса «омикрон».