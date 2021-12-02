Лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за омикрон-штамма
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«Я знаю, сегодня многие лаборатории и лаборатории институтов Роспотребнадзора работают круглосуточно для того, чтобы как можно скорее понять, есть или нет («омикрон» в России. — RT) и увидеть то, чего мы сегодня ещё не видим», — приводит ТАСС слова Поповой в интервью радио «Комсомольская правда».
Она отметила, что попросила российские научно-исследовательские организации максимально ускорить исследование имеющегося материала по штамму.
Ранее Анна Попова заявила, что иммунитет от вакцинации или болезни COVID-19 снижает риски от нового штамма коронавируса «омикрон».