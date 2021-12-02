Попова сообщила, что иммунитет снижает риски от штамма коронавируса «омикрон»
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Она не исключила, что новый вариант вируса сможет обходить сформировавшийся иммунитет, однако «это не будет 100%-ный обход».
«Иммунитет, который сформировался после прежней болезни и после прививок... всё равно риски для здоровья от этого нового вируса сделает очень небольшими», — приводит РИА Новости заявление Поповой в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что ВОЗ пока не располагает данными о смертях от нового штамма коронавируса «омикрон».