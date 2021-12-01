В ВОЗ пока нет данных о смертях от нового штамма «омикрон»

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что ВОЗ пока не располагает данными о смертях от нового штамма коронавируса «омикрон».

«У нас пока нет ответа на вопрос о смертях, которые связаны со штаммом «омикрон». Но данные появляются ежедневно, и мы сообщим об этом», — цитирует её РИА Новости.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 23 страны сообщили о выявлении штамма коронавируса «омикрон».

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса.

Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».