В ВОЗ пока нет данных о смертях от нового штамма «омикрон»
- Reuters
«У нас пока нет ответа на вопрос о смертях, которые связаны со штаммом «омикрон». Но данные появляются ежедневно, и мы сообщим об этом», — цитирует её РИА Новости.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 23 страны сообщили о выявлении штамма коронавируса «омикрон».
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса.
Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».