Попова сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом по итогам ноября
- РИА Новости
«По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%», — приводит РИА Новости её слова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Попова напомнила, что волны коронавируса продолжатся в России до тех пор, пока COVID-19 не будет поставлен непреодолимый барьер в виде коллективного иммунитета.
Ранее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что срок действия сертификата о перенесённом коронавирусе теперь составляет год с даты выздоровления.