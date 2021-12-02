Попова сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом по итогам ноября

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по итогам ноября в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом более чем на 20%.
Попова сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом по итогам ноября
  • РИА Новости

«По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%», — приводит РИА Новости её слова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Попова напомнила, что волны коронавируса продолжатся в России до тех пор, пока COVID-19 не будет поставлен непреодолимый барьер в виде коллективного иммунитета.

Ранее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что срок действия сертификата о перенесённом коронавирусе теперь составляет год с даты выздоровления.

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