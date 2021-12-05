Bloomberg: учёные допустили возможность появления штамма «омикрон» из-за животного

Учёные предполагают, что штамм «омикрон» вируса SARS-CoV-2 мог появиться после его адаптации в организме животного. Об этом заявил сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.

В комментарии Bloomberg он отметил, что, вероятнее всего, вирус попал в организм животного, адаптировался там, а после вернулся обратно к людям.

По его словам, учёные всё ещё пытаются понять, сколько мутаций произошло за такой короткий промежуток времени.

«Если вы посмотрите на предыдущие штаммы — на «альфу», на «бету», — то увидите, что мутации накапливались с течением времени», — приводит слова Мойо РИА Новости.

Вместе с этим сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения выразил обеспокоенность быстрым распространением нового штамма в мире. Он предположил, что «омикрон» накапливает собственный паттерн мутаций.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным.

Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал не поддаваться панике из-за распространения нового штамма коронавируса.