Bloomberg: учёные допустили возможность появления штамма «омикрон» из-за животного
- Reuters
В комментарии Bloomberg он отметил, что, вероятнее всего, вирус попал в организм животного, адаптировался там, а после вернулся обратно к людям.
По его словам, учёные всё ещё пытаются понять, сколько мутаций произошло за такой короткий промежуток времени.
«Если вы посмотрите на предыдущие штаммы — на «альфу», на «бету», — то увидите, что мутации накапливались с течением времени», — приводит слова Мойо РИА Новости.
Вместе с этим сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения выразил обеспокоенность быстрым распространением нового штамма в мире. Он предположил, что «омикрон» накапливает собственный паттерн мутаций.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным.
Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».
Президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал не поддаваться панике из-за распространения нового штамма коронавируса.