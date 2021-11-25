Росздравнадзор зарегистрировал новую тест-систему для выявления COVID-19

В Росздравнадзоре зарегистрировали систему экспресс-тестирования для выявления коронавирусной инфекции, разработанную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека», — говорится в заявлении.

Отмечается, что новая тест-система определяет наличие вируса за гораздо меньшее время, чем ПЦР-тест.

Предполагается, что набор будет внедрён в клиническую практику с перспективой экспорта в зарубежные страны.

В конце октября на пяти станциях московского метро открылись бесплатные пункты экспресс-тестирования на коронавирус.

Для теста взрослым нужен паспорт и номер полиса ОМС (при наличии).

Дети могут пройти тест с родителями, необходимо свидетельство о рождении.