Росздравнадзор зарегистрировал новую тест-систему для выявления COVID-19
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.
«Институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека», — говорится в заявлении.
Отмечается, что новая тест-система определяет наличие вируса за гораздо меньшее время, чем ПЦР-тест.
Предполагается, что набор будет внедрён в клиническую практику с перспективой экспорта в зарубежные страны.
В конце октября на пяти станциях московского метро открылись бесплатные пункты экспресс-тестирования на коронавирус.
Для теста взрослым нужен паспорт и номер полиса ОМС (при наличии).
Дети могут пройти тест с родителями, необходимо свидетельство о рождении.