Росздравнадзор зарегистрировал новую тест-систему для выявления COVID-19

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В Росздравнадзоре зарегистрировали систему экспресс-тестирования для выявления коронавирусной инфекции, разработанную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске.
Росздравнадзор зарегистрировал новую тест-систему для выявления COVID-19
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека», — говорится в заявлении.

Отмечается, что новая тест-система определяет наличие вируса за гораздо меньшее время, чем ПЦР-тест. 

Предполагается, что набор будет внедрён в клиническую практику с перспективой экспорта в зарубежные страны.

В конце октября на пяти станциях московского метро открылись бесплатные пункты экспресс-тестирования на коронавирус.

Для теста взрослым нужен паспорт и номер полиса ОМС (при наличии).

Дети могут пройти тест с родителями, необходимо свидетельство о рождении.

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