Рогозин заявил об отсутствии угроз безопасности экипажу МКС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что безопасности экипажа Международной космической станции (МКС) ничего не угрожает.

Ранее Рогозин рассказал подробности переговоров с главой администрации NASA сенатором Биллом Нельсоном.

«Мы обсудили ситуацию, связанную со сферой наших компетенций. А сфера наших компетенций — это прежде всего безопасность и поступательное развитие МКС. На сегодняшний момент каких бы то ни было угроз с точки зрения этого направления у нас нет», — приводит ТАСС слова главы «Роскосмоса».

16 ноября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

Российское оборонное ведомство сообщило, что орбита МКС находится ниже фрагментов спутника «Целина-Д» на 40—60 км и угрозы для МКС нет.