Рогозин провёл переговоры с главой администрации NASA

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о прошедших переговорах с главой администрации NASA сенатором Биллом Нельсоном.
Рогозин провёл переговоры с главой администрации NASA
  • РИА Новости

«Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы. Жду Билла в Москве, так как, по известным причинам, не могу посетить США», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

В начале ноября «Роскосмос» и NASA определились, кто из российских космонавтов войдёт в экипаж Crew Dragon.

Ранее руководитель пилотируемой программы американского космического агентства Кэти Лудерс заявила, что NASA планирует начать подготовку полёта российского космонавта на Crew Dragon в составе пятой миссии Crew-5 осенью 2022 года.

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