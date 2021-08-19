Вирусолог прокомментировал сообщения о доработанном под штамм «дельта» варианте «Спутника V»

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Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов прокомментировал сообщение о том, что у сотрудников НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи есть доработанный «под дельта-штамм коронавируса» вариант вакцины «Спутник V».
Вирусолог прокомментировал сообщения о доработанном под штамм «дельта» варианте «Спутника V»
  • Reuters

Так, в беседе с Life.ru Колбасов заявил, что появление такого варианта вакцины обоснованно.

«Это разработчик вакцины, которая сейчас наиболее массово применяется в России, и конечно, это оправданно и основано на тех исследованиях, которые сейчас проводятся», — добавил он.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан рассказала о важности вакцинации в борьбе со штаммом «дельта» коронавирусной инфекции.

Со своей стороны, аллерголог-иммунолог Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой инфекции COVID-19.

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