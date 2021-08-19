Вирусолог прокомментировал сообщения о доработанном под штамм «дельта» варианте «Спутника V»
- Reuters
Так, в беседе с Life.ru Колбасов заявил, что появление такого варианта вакцины обоснованно.
«Это разработчик вакцины, которая сейчас наиболее массово применяется в России, и конечно, это оправданно и основано на тех исследованиях, которые сейчас проводятся», — добавил он.
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан рассказала о важности вакцинации в борьбе со штаммом «дельта» коронавирусной инфекции.
Со своей стороны, аллерголог-иммунолог Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой инфекции COVID-19.