В ВОЗ заявили о важности вакцинации в борьбе со штаммом «дельта» COVID-19

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Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан рассказала о важности вакцинации в борьбе со штаммом «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ заявили о важности вакцинации в борьбе со штаммом «дельта» COVID-19
  • © Marcus Brandt/dpa
  • globallookpress.com

«Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжёлого протекания заболевания и смертей от варианта «дельта», — цитирует её ТАСС.

Эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове добавила, что даже в тех странах, где высокий уровень вакцинации, «дельта» циркулирует в тех сообществах, где меньше вакцинированных людей и где не соблюдаются меры по предотвращению распространения заболевания.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус высказался о ситуации с распространением штамма «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19.

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