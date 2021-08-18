В ВОЗ оценили ситуацию с распространением штамма «дельта» COVID-19
- Reuters
По его словам, штамм распространяется быстрее, чем «коллективное реагирование» на него служб здравоохранения в странах.
«Дельта» продолжает обгонять наше коллективное реагирование», — цитирует его ТАСС.
По его словам, высокий уровень госпитализации и смертности от штамма фиксируется там, где низок уровень вакцинации и принимаются «ограниченные меры в сфере общественного здравоохранения».
Ранее Гебрейесус дал прогноз роста заболеваемости коронавирусом в мире.
В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета от коронавируса.