В ВОЗ оценили ситуацию с распространением штамма «дельта» COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус высказался о ситуации с распространением штамма «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ оценили ситуацию с распространением штамма «дельта» COVID-19
  • Reuters

По его словам, штамм распространяется быстрее, чем «коллективное реагирование» на него служб здравоохранения в странах.

«Дельта» продолжает обгонять наше коллективное реагирование», — цитирует его ТАСС.

По его словам, высокий уровень госпитализации и смертности от штамма фиксируется там, где низок уровень вакцинации и принимаются «ограниченные меры в сфере общественного здравоохранения».

Ранее Гебрейесус дал прогноз роста заболеваемости коронавирусом в мире.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета от коронавируса.

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