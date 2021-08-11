В ВОЗ дали прогноз по росту заболеваемости коронавирусом

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус дал прогноз роста заболеваемости коронавирусом в мире.
В ВОЗ дали прогноз по росту заболеваемости коронавирусом
  • Reuters

Как он отметил на брифинге в Женеве, число заболевших коронавирусом может превысить 300 млн в начале будущего года, если не удастся остановить нынешние темпы распространения инфекции. 

«При нынешней траектории (распространения вируса. — RT) мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев в начале будущего года», — цитирует его ТАСС.

Ранее Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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