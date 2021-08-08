В ВОЗ высказались о мутациях коронавируса

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в беседе с «Российской газетой» высказалась о мутациях коронавируса.
В ВОЗ высказались о мутациях коронавируса
  • Reuters

«Это не происходит периодически — мутации происходят при каждой передаче и «транскрипции» вирусной РНК. ВОЗ отслеживает варианты, которые появляются, и некоторые из них являются вариантами, вызывающими озабоченность», — заявила она.

Вуйнович пояснила, что «эта классификация регулярно обновляется на основе мониторинга вариантов, представляющих интерес: например, «лямбда» является одним из представляющих интерес вариантов, который в настоящее время отслеживается».

«Отмечается, что при высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии. Различные производители вакцин опубликовали данные, относящиеся к их конкретным вакцинам, особенно в отношении варианта «дельта», и мы предлагаем изучить их», — добавила представитель ВОЗ.

Согласно данным на 8 августа, за сутки в России зафиксировали 22 866 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 447 750.

Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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