Гинцбург рассказал о доработанном под штамм «дельта» варианте «Спутника V»

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у сотрудников центра есть доработанный под штамм коронавируса «дельта» вариант вакцины «Спутник V».
Гинцбург рассказал о доработанном под штамм «дельта» варианте «Спутника V»
  • РИА Новости

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — приводит Интерфакс его слова.

Гинцбург подчеркнул, что на данный момент рано говорить о степени эффективности такого варианта препарата.

«Все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, а будет ли она лучше против него, априори никто сказать не может», — добавил учёный.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан рассказала о важности вакцинации в борьбе со штаммом «дельта» коронавирусной инфекции.

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