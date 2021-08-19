Гинцбург рассказал о доработанном под штамм «дельта» варианте «Спутника V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у сотрудников центра есть доработанный под штамм коронавируса «дельта» вариант вакцины «Спутник V».

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — приводит Интерфакс его слова.

Гинцбург подчеркнул, что на данный момент рано говорить о степени эффективности такого варианта препарата.

«Все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, а будет ли она лучше против него, априори никто сказать не может», — добавил учёный.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан рассказала о важности вакцинации в борьбе со штаммом «дельта» коронавирусной инфекции.