Гинцбург рассказал о доработанном под штамм «дельта» варианте «Спутника V»
- РИА Новости
«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — приводит Интерфакс его слова.
Гинцбург подчеркнул, что на данный момент рано говорить о степени эффективности такого варианта препарата.
«Все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, а будет ли она лучше против него, априори никто сказать не может», — добавил учёный.
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан рассказала о важности вакцинации в борьбе со штаммом «дельта» коронавирусной инфекции.