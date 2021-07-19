ВОЗ рекомендует прививать кормящих матерей от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует прививать от коронавируса кормящих матерей, так как защита от инфекции может передаться ребёнку.
ВОЗ рекомендует прививать кормящих матерей от коронавируса
  • Reuters

«Ряд краткосрочных исследований предполагает, что нет никакого риска для детей вследствие иммунизации кормящих матерей. Кроме того, первые ограниченные данные дают основания считать, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребёнку», — приводит ТАСС сообщение стратегической консультативной группы ВОЗ по иммунизации.

Отмечается, что специалисты организации не рекомендуют прекращать кормление грудью из-за вакцинации от коронавируса.

Ранее Министерство здравоохранения России заявило, что снимаются противопоказания для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V» для беременных.

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