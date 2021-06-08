Посольство России в США оценило международные учения Arctic Challenge

Международные военные учения Arctic Challenge Exercise являются провокационными и не способствуют укреплению доверия в Европе. Об этом заявили в российском посольстве в США.

«Учения Arctic Challenge с участием Командования ВВС США в Европе и Африки (USAFE-AFAFRICA) являются провокационными. Эти манёвры не способствуют укреплению взаимного доверия в Европе», — говорится в сообщении в Twitter.

Дипломаты отметили, что такие действия расходятся с заявлениями «о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития Арктического региона».

Ранее сообщалось, что в албанском порту Дуррес стартовали учения НАТО Defender Europe 2021 в присутствии высшего руководства Албании и нескольких американских генералов.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия внимательно отслеживает переброску и развёртывание сил НАТО в Европе во время учений Defender Europe.

По его словам, эти учения НАТО — самые масштабные за последние 30 лет.