В России разрабатывают приложение с чат-ботом — семейным психологом

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Александра Самсоненко
В России работают над приложением с чат-ботом, который будет задавать пользователям вопросы и на основе их ответов давать рекомендации по сохранению семьи и налаживанию взаимоотношений. Об этом RT сообщили в пресс-службе «Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ)».
В России разрабатывают приложение с чат-ботом — семейным психологом
  • Pixabay

«Команда разработчиков из Татарстана представит сервис на интенсиве «Архипелаг 2121», который пройдёт летом в Великом Новгороде. Сервис должен помочь парам, которые не решаются или не имеют средств, чтобы пойти к семейному психологу», — пояснили в «Платформе НТИ».

В настоящее время, как пояснил один из разработчиков проекта Руслан Мухамедьяров, совместно с психологами создаётся база вопросов и ответов для чат-бота. Летом планируется начать его тестирование, чтобы искусственный интеллект обучался на реальных обращениях пользователей.

Предполагается, что сначала чат-бот будет сам задавать пользователям вопросы, чтобы составить анкету (сколько лет в браке, количество детей и т. д.), потом «выслушает» проблему и на основе всей этой информации выдаст максимально подходящий контент: тексты с рекомендациями, книги, курсы, предложит различные тесты.

Рекомендательная система для платформы уже разрабатывается. Сервис будет бесплатным. По планам разработчиков к июню 2022 года чат-бот проведёт не менее 1 млн диалогов.

В мае 2020 года в Национальном родительском комитете (НРК) выступили с инициативой предоставить семьям на грани развода бесплатные услуги психолога.

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