В России разработали гаджет для контроля приёма лекарств

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Александра Самсоненко
Российские разработчики создали автоматическое устройство для подачи таблеток и витаминов, чтобы облегчить контроль приёма препаратов. Устройство само напоминает о времени приёма и присылает уведомление на телефон. Об этом рассказали RT в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
В России разработали гаджет для контроля приёма лекарств
  • © Julia Pfeifer
  • globallookpress.com

В каждый цилиндр устройства можно будет загрузить двухнедельную или месячную норму лекарств или витаминов, а затем настроить дозировку, а также время приёма через мобильное приложение.

Когда приходит время пить таблетку, на телефон пациента (или его близких) приходит уведомление, сам гаджет издает звук-напоминание. Если препарат не принят (это определяется с помощью датчиков), мобильное приложение присылает оповещение. 

«Проект Pills Help создали участники интенсива «Архипелаг 2121», разработчики из Новосибирского государственного университета экономики и управления. Устройство позволит не держать в голове информацию о том, какие таблетки и когда надо принимать. Достаточно будет настроить гаджет раз в месяц», — пояснили в пресс-службе Платформы НТИ.

В настоящее время уже создана 3D-модель устройства и началась разработка мобильного приложения, отметил соруководитель проекта Дмитрий Захаров.

Ранее стало известно, что российские разработчики создали маски с повышенным уровнем защиты и фильтрами, облегчающими дыхание. В них можно заниматься спортом и находиться в офисе весь день.

Подробнее — в материале RT.

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