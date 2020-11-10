В России запустили новую платформу на основе ИИ для диагностики COVID-19

Российские учёные создали многофункциональную платформу по автоматизированной диагностике коронавируса и туберкулёза. Об этом сообщили RT в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Как уточняется в документе, который есть в распоряжении RT, одним из вариантов облачного сервиса стала платформа «Антикорона», которая позволяет быстрее диагностировать коронавирусную инфекцию.

Так, с помощью алгоритмов искусственного интеллекта она анализирует рентгеновские изображения, помогает врачу поставить диагноз и сформировать индивидуальный план лечения пациента.

При этом отмечается, что функционал облачной платформы в целом значительно шире, чем диагностика COVID-19.

Например, программное обеспечение позволяет анализировать цифровые снимки, сделанные на различных аппаратах лучевой диагностики, в том числе КТ, МРТ и ПЭТ, что помогает врачам диагностировать целый комплекс заболеваний грудной клетки.

Другим частным примером использования платформы является облачный сервис «АнтиКох».

С помощью искусственного интеллекта он анализирует цифровые флюорограммы, его использование позволяет в десять раз сократить затраты на лечение туберкулёза у конкретного пациента за счёт диагностики заболевания на ранних стадиях.

Более того, сервис был выставлен в облако (хранилище данных), что обеспечило к нему доступ врачей как из России, так и из-за рубежа.

Как следует из документа, разработкой платформы занимались специалисты из МГУ совместно с коллегами из «Радиокомпании «Вектор» и «ФтизисБиоМед».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в городе начали диагностировать коронавирус с использованием искусственного интеллекта.