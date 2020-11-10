В России запустили новую платформу на основе ИИ для диагностики COVID-19

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Российские учёные создали многофункциональную платформу по автоматизированной диагностике коронавируса и туберкулёза. Об этом сообщили RT в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
В России запустили новую платформу на основе ИИ для диагностики COVID-19
  • РИА Новости

Как уточняется в документе, который есть в распоряжении RT, одним из вариантов облачного сервиса стала платформа «Антикорона», которая позволяет быстрее диагностировать коронавирусную инфекцию.

Так, с помощью алгоритмов искусственного интеллекта она анализирует рентгеновские изображения, помогает врачу поставить диагноз и сформировать индивидуальный план лечения пациента.

При этом отмечается, что функционал облачной платформы в целом значительно шире, чем диагностика COVID-19.

Например, программное обеспечение позволяет анализировать цифровые снимки, сделанные на различных аппаратах лучевой диагностики, в том числе КТ, МРТ и ПЭТ, что помогает врачам диагностировать целый комплекс заболеваний грудной клетки.

Другим частным примером использования платформы является облачный сервис «АнтиКох».

С помощью искусственного интеллекта он анализирует цифровые флюорограммы, его использование позволяет в десять раз сократить затраты на лечение туберкулёза у конкретного пациента за счёт диагностики заболевания на ранних стадиях.

Более того, сервис был выставлен в облако (хранилище данных), что обеспечило к нему доступ врачей как из России, так и из-за рубежа.

Как следует из документа, разработкой платформы занимались специалисты из МГУ совместно с коллегами из «Радиокомпании «Вектор» и «ФтизисБиоМед».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в городе начали диагностировать коронавирус с использованием искусственного интеллекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить