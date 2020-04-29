В Москве начали диагностировать COVID-19 с использованием искусственного интеллекта

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В Москве начали диагностировать коронавирус с использованием искусственного интеллекта.
В Москве начали диагностировать COVID-19 с использованием искусственного интеллекта
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наш единый медицинский референс-центр для компьютерной томографии, вообще для лучевой диагностики, сегодня стал таким реальным центром по диагностике COVID и пневмонии», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, в круглосуточном режиме работают 45 КТ-центров. Все снимки от них передаются в единый радиологический центр.

Как отметил Собянин, решения о дальнейшем лечении пациентов принимаются исходя из результатов компьютерной томографии.

«Первая и вторая стадии, лёгкая пневмония лечатся амбулаторно, третья и четвёртая — направляются уже в стационар», — пояснил он.

Собянин также рассказал, что в столице запустили ещё один важный сервис для диагностики коронавируса и пневмонии.

«Это компьютерное «зрение» — с помощью технологий искусственного интеллекта запускает экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус», — добавил он.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Тюмени рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус.

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