В Тюмени рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус
- РИА Новости
Как сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на оперативный штаб, исследованиями будут заниматься в лаборатории Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.
Первичные тесты теперь станут проходить в семи лабораториях, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Пять из них расположены в Тюмени — в ОКБ №1, областной инфекционной больнице, региональном кожно-венерологическом диспансере, Центре гигиены и эпидемиологии и негосударственной поликлинике «Доктор Арбитайло».
Ещё две находятся в тобольской ОКБ №3 и ишимской ОКБ №4.
Ранее сообщалось, что в России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий.