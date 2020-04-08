В Тюмени рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус

В Тюмени рассказали о лабораториях для проведения тестов на коронавирус.

Как сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на оперативный штаб, исследованиями будут заниматься в лаборатории Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Первичные тесты теперь станут проходить в семи лабораториях, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Пять из них расположены в Тюмени — в ОКБ №1, областной инфекционной больнице, региональном кожно-венерологическом диспансере, Центре гигиены и эпидемиологии и негосударственной поликлинике «Доктор Арбитайло».

Ещё две находятся в тобольской ОКБ №3 и ишимской ОКБ №4.

Ранее сообщалось, что в России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий.