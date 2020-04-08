В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Для того чтобы у каждого человека при необходимости была возможность проверить своё здоровье и сделать тест, мы приняли решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят такие исследования», — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он добавил, что право тестировать на COVID-19 «получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные, негосударственные».

Ранее сообщалось, что в России провели более 910 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 8672 случая COVID-19.