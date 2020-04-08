В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Короткая ссылка
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
  • Reuters

«Для того чтобы у каждого человека при необходимости была возможность проверить своё здоровье и сделать тест, мы приняли решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят такие исследования», — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он добавил, что право тестировать на COVID-19 «получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные, негосударственные».

Ранее сообщалось, что в России провели более 910 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 8672 случая COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить