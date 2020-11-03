В ВОЗ назвали единственный способ диагностики коронавируса

Грипп и коронавирусная инфекция COVID-19 могут циркулировать одновременно и иметь схожие симптомы, заявила руководитель группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн. По её словам, чтобы не ошибиться с диагнозом, необходимо проходить лабораторное тестирование и не заниматься самостоятельной постановкой диагноза.

«Единственный реально однозначный способ установить, идёт речь о гриппе или COVID-19, — это тест в лаборатории», — цитирует ТАСС специалиста.

Она обратила внимание, что респираторные симптомы как у гриппа, так и у COVID-19 «очень похожи».

При этом Моэн отметила, что у коронавируса есть «уникальные симптомы» — потеря обоняния и вкуса.

«Если есть такие симптомы, то выше вероятность, что это COVID-19, а не грипп… Однако нет необходимости заниматься самостоятельной постановкой диагноза», — сказала Моэн.

Она подчеркнула, что нужно посмотреть на симптомы.

Если они слабые и ограничиваются чиханием при отсутствии температуры или при небольшой температуре, то «можно оставаться дома», добавила она.

«Однако если есть серьёзные симптомы, такие как трудности с дыханием и высокая температура, а также другие серьёзные симптомы, то следует обратиться к врачу», — констатировала Моэн.

Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России Игорь Тюрин отмечал, что не стоит делать компьютерную томографию лёгких без назначения врачей «на всякий случай».

Он называл ПЦР-тест надёжным способом диагностики COVID-19.

Как заявлял в беседе с НСН глава отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев, главной ошибкой заболевших коронавирусом россиян является нежелание обратиться к врачу.