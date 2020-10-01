Названа главная ошибка болеющих коронавирусом россиян
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», — цитирует НСН Зуева.
Специалист призвал жителей России не заниматься самолечением.
По его словам, главным симптомом коронавируса является потеря обоняния, однако это также характерно для ОРВИ и гриппа.
Ранее стало известно, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через пару недель.