Названа главная ошибка болеющих коронавирусом россиян

Главной ошибкой заболевших коронавирусом россиян является нежелание обратиться к врачу, заявил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», — цитирует НСН Зуева.

Специалист призвал жителей России не заниматься самолечением.

По его словам, главным симптомом коронавируса является потеря обоняния, однако это также характерно для ОРВИ и гриппа.

Ранее стало известно, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через пару недель.