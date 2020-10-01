Названа главная ошибка болеющих коронавирусом россиян

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Главной ошибкой заболевших коронавирусом россиян является нежелание обратиться к врачу, заявил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
Названа главная ошибка болеющих коронавирусом россиян
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», — цитирует НСН Зуева.

Специалист призвал жителей России не заниматься самолечением.

По его словам, главным симптомом коронавируса является потеря обоняния, однако это также характерно для ОРВИ и гриппа.

Ранее стало известно, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через пару недель.

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