В России разработали дышащие маски для фитнеса и офиса

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Александра Самсоненко
Российские разработчики создали маски с повышенным уровнем защиты и фильтрами, облегчающими дыхание. В них можно заниматься спортом и находиться в офисе весь день. Об этом рассказали RT в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
В России разработали дышащие маски для фитнеса и офиса
  • РИА Новости

Маски оснащены датчиками, контролирующими физическую нагрузку, температуру тела и даже качество воздуха.

Сама маска похожа на обычную, но в ней используется профессиональный фильтр, как в аппаратах ИВЛ. Это позволяет обеспечивать существенный уровень защиты от вирусных, бактериальных, грибковых агентов, пыльцы, аэрозолей, пыли. При этом фильтр практически не тормозит поток воздуха.

«В такой маске очень легко дышать: в ней можно заниматься спортом, в том числе бегать. Кроме того, маска оснащена шестью типами датчиков: концентрации углекислого газа и кислорода при вдохе/выдохе, насыщенности крови кислородом (SpO2), качества воздуха (TVOC), температуры тела, атмосферного давления, влажности», — рассказали в НТИ.

Уточняется, что уже прошло успешно точечное тестирование новых масок среди спортсменов.

«Сама маска сделана из неопрена с силиконовыми наполнениями, благодаря которым она не скользит по коже. Этот чехол можно стирать, а электростатические фильтры нужно менять после использования. Электроника извлекается из маски в виде кассеты, которую можно продезинфицировать. В целом один человек может носить маску, не меняя фильтр, до 48 часов», —  сказал Павел Волков, руководитель дирекции развития решений ISG Neuro.

Ранее российские учёные создали многофункциональную платформу по автоматизированной диагностике коронавирусной инфекции и туберкулёза.

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