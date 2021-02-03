В России создают проект управляемых через интернет станций роботов

В России создают проект станций роботов, управляемых через интернет. Их можно будет использовать как курьеров, грузчиков, снегоуборщиков. Как рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы, речь идёт о создании сети баз для многоцелевых колёсных платформ.

Колёсные платформы будут предназначены для работы на открытой местности, в коттеджных посёлках, на предприятиях, строительных объектах и территориях без развитой дорожной инфраструктуры.

Так как управление осуществляется через интернет, к работе со станциями можно привлечь сотрудников на удалёнке, а также маломобильных граждан, которые смогут принимать заказы, удалённо подключаться к роботу с нужным функционалом и выполнять необходимые действия.

В НТИ уточнили, что уже создан предсерийный вариант наземного колёсного робота. Его основные характеристики: грузоподъёмность 150 кг, скорость 15 км/ч, запас хода 30 км. Предусмотрены ручной и автономный режимы работы, управление через интернет, построение карты местности, следование за объектом, движение по заданному маршруту.

В этом году проект планируется предложить региональным властям. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта.

Ранее в НТИ сообщили о подготовке к испытаниям устройства для дезинфекции рук, гаджетов и даже готовой еды из ресторанов коронным разрядом.