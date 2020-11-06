В России создают устройство для дезинфекции гаджетов и еды на заказ

Российские разработчики готовят к испытаниям устройство для дезинфекции рук, гаджетов и даже готовой еды из ресторанов коронным разрядом. Об этом сообщили RT в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Устройство, получившее название Crownbrush, как отмечают разработчики, эффективнее санитайзеров и спиртовых салфеток, а также подходит людям с чувствительной кожей.

Как объяснили в НТИ, в плазме электрического разряда в воздухе образуется большое количество разнообразных высокоактивных веществ (электроны, ионы, возбуждённые атомы и молекулы), которые очищают воздух от примесей и производят дезинфекцию, разрушая структуру бактерий и вирусов.

Внешне устройство напоминает ручку с разрядной головкой. Чтобы мгновенно дезинфицировать поверхность рук, достаточно провести им по пальцам. Во многих современных системах фильтрации воздуха уже используется секция очистки электрическим полем с коронным разрядом.

Кроме того, с помощью устройства можно обеззаразить заказанную на дом еду, гаджеты, различные поверхности: дверные ручки, столы. Его можно устанавливать в жилых домах, клиниках, магазинах.

В настоящее время также началась разработка более крупного устройства для магазинов, в том числе для обеззараживания одежды после примерки.

Ранее также стало известно о создании системы технического зрения «Маска», которая будет выявлять в госучреждениях нарушения, связанные с отсутствием маски или других средств индивидуальной защиты.