В России создают устройство для дезинфекции гаджетов и еды на заказ
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Устройство, получившее название Crownbrush, как отмечают разработчики, эффективнее санитайзеров и спиртовых салфеток, а также подходит людям с чувствительной кожей.
Как объяснили в НТИ, в плазме электрического разряда в воздухе образуется большое количество разнообразных высокоактивных веществ (электроны, ионы, возбуждённые атомы и молекулы), которые очищают воздух от примесей и производят дезинфекцию, разрушая структуру бактерий и вирусов.
Внешне устройство напоминает ручку с разрядной головкой. Чтобы мгновенно дезинфицировать поверхность рук, достаточно провести им по пальцам. Во многих современных системах фильтрации воздуха уже используется секция очистки электрическим полем с коронным разрядом.
Кроме того, с помощью устройства можно обеззаразить заказанную на дом еду, гаджеты, различные поверхности: дверные ручки, столы. Его можно устанавливать в жилых домах, клиниках, магазинах.
В настоящее время также началась разработка более крупного устройства для магазинов, в том числе для обеззараживания одежды после примерки.
Ранее также стало известно о создании системы технического зрения «Маска», которая будет выявлять в госучреждениях нарушения, связанные с отсутствием маски или других средств индивидуальной защиты.