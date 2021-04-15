Врач оценил важность признания Хатькова Американской ассоциацией хирургов
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«Я считаю, что это действительно очень важно. Наконец-то зарубежные коллеги признали техническое и теоретическое равенство наших хирургов», — сказал Атрощенко.
Врач добавил, что был учеником Игоря Хатькова и благодарен ему за переданный опыт.
«Я являюсь учеником Игоря Евгеньевича Хатькова и очень благодарен ему за то, что он и мне дал в жизни путь в хирургию. Я очень рад за него. И считаю, что это важная и заслуженная награда и признание отечественной медицины», — добавил он.
Ранее стало известно, что российский онколог впервые вошёл в Американскую ассоциацию хирургов.
Американская ассоциация хирургов основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией в мире.