Врач оценил важность признания Хатькова Американской ассоциацией хирургов

Доцент кафедры хирургии и онкологии РУДН кандидат медицинских наук врач колопроктолог-онколог Андрей Атрощенко в беседе с RT отметил важность признания главного онколога Москвы профессора Игоря Хатькова Американской ассоциацией хирургов.

«Я считаю, что это действительно очень важно. Наконец-то зарубежные коллеги признали техническое и теоретическое равенство наших хирургов», — сказал Атрощенко.

Врач добавил, что был учеником Игоря Хатькова и благодарен ему за переданный опыт.

«Я являюсь учеником Игоря Евгеньевича Хатькова и очень благодарен ему за то, что он и мне дал в жизни путь в хирургию. Я очень рад за него. И считаю, что это важная и заслуженная награда и признание отечественной медицины», — добавил он.

Ранее стало известно, что российский онколог впервые вошёл в Американскую ассоциацию хирургов.

Американская ассоциация хирургов основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией в мире.