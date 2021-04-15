Врач назвал Игоря Хатькова выдающимся хирургом

Заместитель директора института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков стал почётным членом Американской ассоциации хирургов.

«Игорь Хатьков — это выдающийся хирург с мировым именем, с мировой репутацией и колоссальным опытом. Это превосходно, что теперь он имеет не только российское, но и международное признание. Это огромное счастье для России, что у нас такие замечательные врачи. Я очень поддерживаю Игоря. Этот человек достоин самых наивысших наград в области медицины и хирургии», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что российский онколог впервые вошёл в Американскую ассоциацию хирургов.

Американская хирургическая ассоциация основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией в мире.