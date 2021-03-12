В Janssen оценили эффективность вакцины от новых штаммов COVID-19

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Йохан ван Хоф, глава подразделения инфекционных заболеваний и вакцин компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, рассказал об эффективности разработанного препарата от коронавирусной инфекции против новых штаммов COVID-19.
В Janssen оценили эффективность вакцины от новых штаммов COVID-19
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«В целом было обнаружено, что эффективность против тяжёлых форм заболевания, вызванного южноафриканским вариантом, составляет 81%, тогда как эффективность против тяжёлых форм бразильского варианта COVID-19 составила 87%», — цитирует его издание Terra.

Ранее Еврокомиссия одобрила использование в ЕС вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson.

Вакцина Johnson & Johnson также одобрена в США и в Канаде.

По данным разработчика, вакцина оказалась эффективна на 66% в предотвращении умеренного и тяжёлого COVID-19, показала эффективность в 85% в предотвращении тяжёлого течения коронавируса, а также «полную защиту от госпитализации и смерти» из-за COVID-19 спустя 28 дней после её введения.

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