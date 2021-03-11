Еврокомиссия одобрила использование четвёртой вакцины от COVID-19 в ЕС

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Европейская комиссия сообщила в Twitter, что одобрила использование в ЕС четвёртой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной компанией Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson.
Еврокомиссия одобрила использование четвёртой вакцины от COVID-19 в ЕС
  • РИА Новости

«Мы только что разрешили использовать в ЕС четвёртую вакцину против COVID-19. По рекомендации EMA, мы предоставили условное разрешение на продажу вакцины Janssen для всех стран ЕС. Для этой вакцины требуется однократная доза», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Европейский лекарственный регулятор одобрил для использования в ЕС четвёртую вакцину от коронавируса, она разработана компанией Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson.

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