Начались испытания комбинированной вакцины «Спутника V» и AstraZeneca

Клинические испытания комбинированной вакцины от коронавируса «Спутника V» и британской компании AstraZeneca начались, сообщается в Twitter российского препарата.

«Использование вакцины «Спутник V» в качестве второго компонента для вакцины AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трёх месяцев. Клинические испытания этого подхода уже начались», — говорится в заявлении.

В конце ноября 2020 года разработчики «Спутника V» рекомендовали попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и российской вакцины от COVID-19.

Компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков «Спутника V» о комбинации медицинских препаратов.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о комбинированном препарате «Спутника V» и AstraZeneca.