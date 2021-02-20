Начались испытания комбинированной вакцины «Спутника V» и AstraZeneca
- РИА Новости
«Использование вакцины «Спутник V» в качестве второго компонента для вакцины AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трёх месяцев. Клинические испытания этого подхода уже начались», — говорится в заявлении.
В конце ноября 2020 года разработчики «Спутника V» рекомендовали попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и российской вакцины от COVID-19.
Компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков «Спутника V» о комбинации медицинских препаратов.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о комбинированном препарате «Спутника V» и AstraZeneca.