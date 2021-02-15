Диетолог рассказал о полезных для здоровья свойствах семян

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал о пользе семян.
Диетолог рассказал о полезных для здоровья свойствах семян
  • Pixabay

«Это некий компонент пищи, которого современному человеку очень сильно не хватает. Клетчатка даёт насыщение на фоне низкой калорийности и является источником полезных веществ, которые выступают в роли неких санитаров организма. Они, образно говоря, изнутри чистят печень и другие внутренние органы и выводят шлаки. Второй механизм — они связывают внутри кишечника продукты метаболизма, связывают и выводят», — пояснил диетолог в беседе с радиостанцией Sputnik.

Однако врач советует соблюдать меру, поскольку излишнее количество этого продукта может нанести определённый вред пищеварительной системе.

«Большое количество клетчатки начинает, наоборот, выводить повышенное количество уже жирорастворимых витаминов и микроэлементов», — сказал Андрей Бобровский.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, чем опасен лишний вес и как он влияет на мозговую деятельность человека.

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