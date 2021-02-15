Диетолог рассказал о полезных для здоровья свойствах семян
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«Это некий компонент пищи, которого современному человеку очень сильно не хватает. Клетчатка даёт насыщение на фоне низкой калорийности и является источником полезных веществ, которые выступают в роли неких санитаров организма. Они, образно говоря, изнутри чистят печень и другие внутренние органы и выводят шлаки. Второй механизм — они связывают внутри кишечника продукты метаболизма, связывают и выводят», — пояснил диетолог в беседе с радиостанцией Sputnik.
Однако врач советует соблюдать меру, поскольку излишнее количество этого продукта может нанести определённый вред пищеварительной системе.
«Большое количество клетчатки начинает, наоборот, выводить повышенное количество уже жирорастворимых витаминов и микроэлементов», — сказал Андрей Бобровский.
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