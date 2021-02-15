Роспотребнадзор и ВОЗ откроют центр сотрудничества по пандемиям

Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создадут сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На основе опыта по борьбе с инфекциями, в том числе и за рубежом, Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов... в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что центр будет создан на базе ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб».

Ранее член международной группы специалистов под руководством ВОЗ, специалист по болезням животных Питер Дасзак, побывавший в китайском городе Ухань, предположил, что изначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии среди летучих мышей, которые в дальнейшем попали на ферму животных.