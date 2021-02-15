Роспотребнадзор и ВОЗ откроют центр сотрудничества по пандемиям

Короткая ссылка
Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создадут сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор и ВОЗ откроют центр сотрудничества по пандемиям
  • © Wikimedia commons

«На основе опыта по борьбе с инфекциями, в том числе и за рубежом, Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов... в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что центр будет создан на базе ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб».

Ранее член международной группы специалистов под руководством ВОЗ, специалист по болезням животных Питер Дасзак, побывавший в китайском городе Ухань, предположил, что изначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии среди летучих мышей, которые в дальнейшем попали на ферму животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить