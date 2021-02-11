Инфекционист оценил риск очередной пандемии из-за новых штаммов COVID-19

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил риск очередной пандемии из-за выявления новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.

Он отметил, что «новые штаммы вируса SARS-CoV-2 появляются с завидной периодичностью».

«Практически каждую неделю мы слышим о появлении нового штамма», — цитирует РИА Новости Вознесенского.

Инфекционист сообщил, что «на сегодняшний момент нет однозначного мнения о том, что эти штаммы принципиально отличаются друг от друга».

Он пояснил, что «если человек переболел одним штаммом коронавирусной инфекции, то вероятность того, что антитела будут защищать его и от других штаммов, довольно высока».

«Поэтому вероятность того, что на сегодняшний момент появился штамм, который вызовет возникновение пандемии, невелика», — добавил Вознесенский.

В январе официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис отметила, что ни один из обнаруженных новых типов коронавируса не утяжеляет течение болезни.

14 декабря 2020 года Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.

Мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.

19 декабря ЮАР сообщила о выявлении в стране нового типа COVID-19, который распространяется быстрее.