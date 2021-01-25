Инфекционист рассказал, когда следует прививаться переболевшим COVID-19

Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, следует вакцинироваться через шесть-девять месяцев после перенесённого COVID-19. Об этом заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

«Мы уже сейчас знаем, консенсус достигнут, сейчас говорят, что сразу после заболевания вакцинировать не надо, через шесть-девять месяцев», — цитирует РИА Новости специалиста.

Кроме того, он рассказал, что антитела у переболевших в тяжёлой форме могут вырабатываться слабо из-за назначения некоторых препаратов.

«Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа», — сказал Малышев.

Как пояснил врач, у тех, кто получает антивирусные препараты, может вырабатываться значительно меньшее количество защиты.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что переболевшим COVID-19 пока не рекомендуется вакцинироваться, поскольку иммунитет сохраняется и может обеспечить защиту организму.

Как отмечали в Роспотребнадзоре, переболевшим следует делать прививку от COVID-19 не раньше осени 2021 года.

23 января депутат Госдумы кандидат медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с Newinform дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.