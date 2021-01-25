Инфекционист рассказал, когда следует прививаться переболевшим COVID-19
- РИА Новости
«Мы уже сейчас знаем, консенсус достигнут, сейчас говорят, что сразу после заболевания вакцинировать не надо, через шесть-девять месяцев», — цитирует РИА Новости специалиста.
Кроме того, он рассказал, что антитела у переболевших в тяжёлой форме могут вырабатываться слабо из-за назначения некоторых препаратов.
«Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа», — сказал Малышев.
Как пояснил врач, у тех, кто получает антивирусные препараты, может вырабатываться значительно меньшее количество защиты.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что переболевшим COVID-19 пока не рекомендуется вакцинироваться, поскольку иммунитет сохраняется и может обеспечить защиту организму.
Как отмечали в Роспотребнадзоре, переболевшим следует делать прививку от COVID-19 не раньше осени 2021 года.
23 января депутат Госдумы кандидат медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с Newinform дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.