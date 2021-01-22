В Роспотребнадзоре назвали срок вакцинации для перенёсших коронавирус

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Переболевшим коронавирусной инфекцией следует делать прививку от COVID-19 не раньше осени текущего года, считает заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В Роспотребнадзоре назвали срок вакцинации для перенёсших коронавирус
  • РИА Новости

«Перенёсшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно», — приводит его слова ТАСС в эфире телеканала «Доктор».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что обязательного тестирования на коронавирус перед вакцинацией от COVID-19 не предусмотрено.

Профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с URA.RU выразил мнение, что переболевшим COVID-19 следует вакцинироваться примерно через полгода, когда действие естественного иммунитета закончится.

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