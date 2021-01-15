Гинцбург рассказал, когда вакцинироваться переболевшим коронавирусом

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, через какой срок после выздоровления переболевшие коронавирусной инфекцией могут вакцинироваться от COVID-19.

«Человек должен быть полностью выздоровевший, причём выздоровевший лабораторно, то есть как по норме положено: двух- или трёхкратный анализ ПЦР у него должен быть отрицательный. Потом он должен просто восстановиться физически», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гинцбурга, если человек перенёс коронавирус в лёгкой форме и полностью вылечился, он может уже сделать прививку, а в случае тяжёлого течения болезни необходимо более длительное восстановление.

«Если на ногах перенёс (а большинство всё-таки, многие переносят на ногах), ПЦР отрицательный, надо идти и вакцинироваться. А если ты всё-таки попал в стационар и тяжело переносил, то надо пару месяцев подождать, пока ты физически не восстановишься», — подчеркнул учёный.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с URA.RU выразил мнение, что переболевшим COVID-19 следует вакцинироваться примерно через полгода, когда действие естественного иммунитета закончится.