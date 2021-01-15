Гинцбург советует ставить прививку даже переболевшим коронавирусом

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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что даже переболевшим коронавирусной инфекцией людям следует вакцинироваться, хотя официальная позиция Минздрава этого и не предусматривает.

«Есть официальная позиция Минздрава, изложенная в документе под названием «Временные (методические) рекомендации по профилактике, (диагностике) и лечению коронавирусной инфекции нового типа». И там чёрным по белому написано, что не надо (вакцинироваться переболевшим коронавирусом. — RT). Я такой позиции не придерживаюсь. Я придерживаюсь позиции, что надо», — сказал Гинцбург РИА Новости.

Он порекомендовал переболевшим после первой вакцинации измерить уровень антител: если вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и больше, то этого будет достаточно.

«Если нет такой возможности, то можно второй раз вакцинироваться», — добавил Гинцбург.

Как ранее рассказал замглавы Минздрава Виктор Фисенко, вакцина «Спутник V» в ходе исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность.

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