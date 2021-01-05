В Минздраве рассказали об эффективности вакцины «Спутник V»

Замглавы Минздрава России Виктор Фисенко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность.

«Российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», — цитирует его РИА Новости.

По словам Фисенко, решение о регистрации «Спутника V» было принято с учётом высокой эффективности этой вакцины, а также с учётом данных о безопасности аденовирусной векторной платформы, которую центр имени Гамалеи использовал для создания других вакцин.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что до конца новогодних праздников в гражданский оборот в России поступит около 1,5 млн доз вакцины от коронавируса.