В Минздраве рассказали об эффективности вакцины «Спутник V»

Короткая ссылка
Замглавы Минздрава России Виктор Фисенко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность.
В Минздраве рассказали об эффективности вакцины «Спутник V»
  • ©РФПИ

«Российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», — цитирует его РИА Новости

По словам Фисенко, решение о регистрации «Спутника V» было принято с учётом высокой эффективности этой вакцины, а также с учётом данных о безопасности аденовирусной векторной платформы, которую центр имени Гамалеи использовал для создания других вакцин.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что до конца новогодних праздников в гражданский оборот в России поступит около 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить