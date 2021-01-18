Мурашко рассказал, нужно ли сдавать тест на COVID-19 перед вакцинацией

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, нужно ли сдавать тест на коронавирусную инфекцию перед тем, как делать прививку от COVID-19.
Мурашко рассказал, нужно ли сдавать тест на COVID-19 перед вакцинацией
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Не предусмотрено обязательное тестирование на новую коронавирусную инфекцию перед вакцинацией», — сообщил он в ходе брифинга в правительстве по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса в России.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса.

Доктор медицинских наук вирусолог Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.

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