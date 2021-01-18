Мурашко рассказал, нужно ли сдавать тест на COVID-19 перед вакцинацией
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«Не предусмотрено обязательное тестирование на новую коронавирусную инфекцию перед вакцинацией», — сообщил он в ходе брифинга в правительстве по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса в России.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса.
Доктор медицинских наук вирусолог Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.