Голикова не рекомендовала вакцинироваться переболевшим коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова пока не рекомендовала вакцинироваться от коронавирусной инфекции переболевшим COVID-19, поскольку иммунитет, в том числе клеточный, сохраняется и способен обеспечить защиту организму при повторной встрече с инфекцией.

«Для переболевших мы пока не рекомендуем вакцинироваться. Потому что наши наблюдения, которые мы осуществляем на основе статистики, поступающей из регионов, из медицинских организаций, свидетельствуют о том, что случаи вторичного заболевания SARS-CoV-2 единичны», — приводит её слова в эфире телеканала «Россия 1» «Вести.ру».

Голикова подчеркнула, что даже если уровень антител к коронавирусу у переболевших со временем снижается или «близок к нулю», то сохраняется клеточный иммунитет.

«Уровень антител, который мы получаем и при перенесении заболевания, и при вакцинации, практически идентичен», — отметила она.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рекомендовал переболевшим коронавирусом делать прививку от COVID-19 не раньше осени текущего года.

Профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с URA.RU выразил мнение, что переболевшим COVID-19 следует вакцинироваться примерно через полгода, когда действие естественного иммунитета закончится.