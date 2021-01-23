Голикова не рекомендовала вакцинироваться переболевшим коронавирусом

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Вице-премьер России Татьяна Голикова пока не рекомендовала вакцинироваться от коронавирусной инфекции переболевшим COVID-19, поскольку иммунитет, в том числе клеточный, сохраняется и способен обеспечить защиту организму при повторной встрече с инфекцией.
Голикова не рекомендовала вакцинироваться переболевшим коронавирусом
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«Для переболевших мы пока не рекомендуем вакцинироваться. Потому что наши наблюдения, которые мы осуществляем на основе статистики, поступающей из регионов, из медицинских организаций, свидетельствуют о том, что случаи вторичного заболевания SARS-CoV-2 единичны», — приводит её слова в эфире телеканала «Россия 1» «Вести.ру».

Голикова подчеркнула, что даже если уровень антител к коронавирусу у переболевших со временем снижается или «близок к нулю», то сохраняется клеточный иммунитет.

«Уровень антител, который мы получаем и при перенесении заболевания, и при вакцинации, практически идентичен», — отметила она.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рекомендовал переболевшим коронавирусом делать прививку от COVID-19 не раньше осени текущего года.

Профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с URA.RU выразил мнение, что переболевшим COVID-19 следует вакцинироваться примерно через полгода, когда действие естественного иммунитета закончится.

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