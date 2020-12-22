В BioNTech заявили, что готовы за шесть недель создать вакцину от нового типа COVID-19

Немецкая компания BioNTech готова за шесть недель изготовить вакцину от нового типа коронавирусной инфекции, который обнаружили в Европе. Об этом заявил генеральный директор и соучредитель предприятия Угур Шахин.

«С технической точки зрения, мы могли бы изготовить новую вакцину в течение шести недель», — приводит ТАСС его слова.

При этом Шахин отметил, что дата выпуска такого препарата может затянуться, так как ему придётся снова получать разрешения на использование.

Он также заявил, что технология создания нынешней вакцины «позволяет очень быстро преобразовать её» в новый препарат.

Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

Также врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН в качестве меры по борьбе с коронавирусом предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.