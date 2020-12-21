В РФПИ рассказали об эффективности «Спутника V» против мутации COVID-19

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Российская вакцина «Спутник V» будет эффективна и против мутации коронавируса, выявленной в Великобритании, и против других мутаций, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В РФПИ рассказали об эффективности «Спутника V» против мутации COVID-19
  • Reuters

«Это основано на наших дискуссиях с институтом Гамалеи. Мы видели, что предыдущие модификации, то, что называется S-белок, — это фактически белок, который кодирует шип коронавируса. «Спутник» справлялся с ними очень хорошо и качественно. Поэтому предварительный анализ подтверждает, что «Спутник V» будет эффективен и с этой мутацией (выявленной в Великобритании. — RT), и с другими мутациями» — цитирует его РИА Новости.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса.

В Минздраве России сообщили, что данные о возможном новом штамме проверяются специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами.

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