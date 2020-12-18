Фармаколог высказался по поводу «лайт-вакцины» от коронавируса

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Фармаколог Николай Беспалов в беседе с Nation News высказался по поводу «лайт-вакцины» от коронавирусной инфекции COVID-19.
Фармаколог высказался по поводу «лайт-вакцины» от коронавируса
  • РИА Новости

Он отметил, что технология подобной «лайт-вакцины» не является чем-то новым и наверняка будет работать, так как исследования подобной разработки проводятся уже не первый год.

«Да, сейчас препарат находится на стадии клинических исследований, но в любом случае есть основания предполагать, что такое формирование может быть», — сказал эксперт.

Беспалов добавил, что данная разработка основана на платформе, которая хорошо изучена, исследования там проводились на протяжении нескольких лет.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что специалисты центра имени Гамалеи могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. 

Гинцбург отмечал, что «лайт-вакцина» позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца.

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