Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработках вакцины от ВИЧ в России.

Она сообщила, что «Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет».

«У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины», — цитирует ТАСС Попову.

Глава Роспотребнадзора добавила, что «научно-исследовательский центр «Вектор» имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в России имеют свои прототипы».

Ранее главный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России Алексей Мазус сообщил, что иностранные коллеги предложили России принять участие в испытаниях китайской вакцины от ВИЧ.

Также Мазус заявил, что число новых случаев ВИЧ-инфекции в России в последние годы снижается.