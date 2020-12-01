Попова рассказала о разработках вакцины от ВИЧ в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработках вакцины от ВИЧ в России.
Попова рассказала о разработках вакцины от ВИЧ в России
  • ©Britta Pedersen
  • globallookpress.com

Она сообщила, что «Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет».

«У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины», — цитирует ТАСС Попову.

Глава Роспотребнадзора добавила, что «научно-исследовательский центр «Вектор» имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в России имеют свои прототипы».

Ранее главный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России Алексей Мазус сообщил, что иностранные коллеги предложили России принять участие в испытаниях китайской вакцины от ВИЧ.

Также Мазус заявил, что число новых случаев ВИЧ-инфекции в России в последние годы снижается.

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