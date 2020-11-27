России предложили участвовать в испытаниях вакцины от ВИЧ-инфекции
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Сегодня мы на телемосту Пекин — Москва обсуждали одну из наиболее перспективных мировых разработок вакцины, которая делается в Китае, совместно с американцами они её испытывают, предложили нашей стране в этом участвовать», — заявил он.
Мазус выразил надежду, что российские центры, имеющие опыт создания различных вакцин, включатся в эту работу и вакцина от ВИЧ будет создана.
Ранее Мазус заявил, что число новых случаев ВИЧ-инфекции в России в последние годы снижается.