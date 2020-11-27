В Минздраве рассказали о ситуации с заболеваемостью ВИЧ

Главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус рассказал о ситуации с заболеваемостью ВИЧ.

«Число новых случаев ВИЧ-инфекции в нашей стране в последние годы снижается», — цитирует РИА Новости Мазуса.

Он добавил, что «по сути Россия вышла на плато больных ВИЧ-инфекцией».

В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.

Планируется, что он будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, речь идёт о препаратах для лиц с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом, а также о вакцинах из национального календаря прививок.