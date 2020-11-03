В России появится федеральный центр лекарственного обеспечения граждан

В России появится федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства, центр займётся закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, речь идёт о препаратах для пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом, а также о вакцинах из национального календаря прививок.

Кроме того, организация будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах. Ожидается, что это поможет предотвращать перебои с поставками и формировать резерв.

Ранее кабмин упростил порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

Мишустин назвал недопустимой ситуацию, при которой в аптеках отсутствуют некоторые лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших.