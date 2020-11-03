В России появится федеральный центр лекарственного обеспечения граждан

Короткая ссылка
В России появится федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В России появится федеральный центр лекарственного обеспечения граждан
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба правительства, центр займётся закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, речь идёт о препаратах для пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом, а также о вакцинах из национального календаря прививок.

Кроме того, организация будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах. Ожидается, что это поможет предотвращать перебои с поставками и формировать резерв.

Ранее кабмин упростил порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

Мишустин назвал недопустимой ситуацию, при которой в аптеках отсутствуют некоторые лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить