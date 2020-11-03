Правительство упростило систему маркировки лекарств
- АГН «Москва»
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«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощённый режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли», — говорится в сообщении.
Так, теперь аптеки и медучреждения смогут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах.
Кроме того, до 1 июля 2021 года дополнительно вводятся упрощённые механизмы «обратной приёмки лекарств» при их ввозе и обороте внутри страны.
Ранее Мишустин назвал недопустимой ситуацию, при которой в аптеках отсутствуют некоторые лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших.
Минпромторг объяснил перебои с поставками в ряде регионов неготовностью дистрибьюторского звена.