Правительство упростило систему маркировки лекарств

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Правительство России упростило порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство упростило систему маркировки лекарств
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощённый режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли», — говорится в сообщении.

Так, теперь аптеки и медучреждения смогут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах.

Кроме того, до 1 июля 2021 года дополнительно вводятся упрощённые механизмы «обратной приёмки лекарств» при их ввозе и обороте внутри страны.

Ранее Мишустин назвал недопустимой ситуацию, при которой в аптеках отсутствуют некоторые лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших.

Минпромторг объяснил перебои с поставками в ряде регионов неготовностью дистрибьюторского звена.

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